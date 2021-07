Covid oggi Emilia Romagna, 493 contagi: bollettino 29 luglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 493 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 29 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. Nel dettaglio, i nuovi casi sono stati individuati su un totale di 21.737 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,3%. Dei nuovi contagiati, 156 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 157 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 493 ida coronavirus in, 292021, secondo i dati deldella regione. Da ieri non si registrano morti. Nel dettaglio, i nuovi casi sono stati individuati su un totale di 21.737 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,3%. Dei nuoviati, 156 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 157 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, ...

