Covid oggi Basilicata, 36 contagi: bollettino 29 luglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 36 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 29 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 586 tamponi molecolari e non si registrano decessi per Covid-19. I positivi sono 27 residenti, 7 domiciliati e 2 cittadini di altre regioni. I lucani guariti o negativizzati sono 11. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 617. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.058 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 36 ida coronavirus in, 292021, secondo i dati deldella regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 586 tamponi molecolari e non si registrano decessi per-19. I positivi sono 27 residenti, 7 domiciliati e 2 cittadini di altre regioni. I lucani guariti o negativizzati sono 11. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 617. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.058 ...

