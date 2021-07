Covid oggi Basilicata | 36 contagi | bollettino 29 luglio

Leggi su italiasera

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 36 ida coronavirus in, 292021, secondo i dati deldella regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 586 tamponi molecolari e non si registrano decessi per-19. I positivi sono 27 residenti, 7 domiciliati e 2 cittadini di altre regioni. I lucani guariti o negativizzati sono 11. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 617. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.058 ...