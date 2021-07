Covid, oggi 6.171 nuovi casi e 19 morti: il bollettino del 29 luglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 29 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 6.171 Decessi: 19 Tamponi effettuati: 224.790 Terapie intensive: 194 Tasso di positività: 2,7% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 78.484 casi totali: 4.336.906 Decessi: 128.029 Guariti: 4.130.393 In Italia oggi, giovedì 29 luglio 2021, si sono registrati 6.171 nuovi casi di Covid-19 e 19 persone morte con il virus. I dati sui contagi si basano su ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021)ITALIA, ILDI292021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 6.171 Decessi: 19 Tamponi effettuati: 224.790 Terapie intensive: 194 Tasso di positività: 2,7% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 78.484totali: 4.336.906 Decessi: 128.029 Guariti: 4.130.393 In Italia, giovedì 292021, si sono registrati 6.171di-19 e 19 persone morte con il virus. I dati sui contagi si basano su ...

