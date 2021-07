Covid: nuovo record di casi a Sydney, arriva l'esercito (Di giovedì 29 luglio 2021) La città di Sydney ha registrato un nuovo record giornaliero di 239 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre la polizia locale ha chiesto l'aiuto all'esercito per far rispettare un lockdown che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) La città diha registrato ungiornaliero di 239di coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre la polizia locale ha chiesto l'aiuto all'per far rispettare un lockdown che ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Coronavirus. Gimbe: i nuovi casi crescono del 64,8%. 'Siamo nella quarta ondata' ... il numero di posti letto occupati da pazienti Covid in area medica è passato dai 1.088 del 16 ... A metterlo in luce è il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, che sottolinea: "se la ...

Covid: nuovo record di casi a Sydney, arriva l'esercito ...è morta di Covid, un dato che porta il totale delle vittime locali del coronavirus a quota 13 (sono 921 a livello nazionale). Il capo della polizia, Mick Fuller, ha detto che la polizia del Nuovo ...

Covid: nuovo record di casi a Sydney, arriva l'esercito - Oceania ANSA Nuova Europa Covid, record di contagi a Tokyo, Sydney e Bangkok. Israele: vaccino ai bambini di 5 anni Roma, 29 luglio 2021 - Non rallenta la pandemia nel mondo e, anzi, grandi aree urbane come quelle di Tokyo, Sydney o Bangkok fanno registrare quotidianamente nuovi record di persone contagiate. La sit ...

Covid, terzo giorno record di casi a Tokyo: 3.865 contagi E' allarme tra i funzionari giapponesi per la diffusione del Covid dopo che Tokyo ha riportato un numero record di casi per il terzo giorno consecutivo con le Olimpiadi ben avviate. "Non abbiamo mai s ...

