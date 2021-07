Covid, news. Speranza: "Per scuola in presenza non mancheranno iniziative forti". LIVE (Di giovedì 29 luglio 2021) Atteso il nuovo bollettino. "La ripresa in presenza e in sicurezza della scuola è l'obiettivo del governo" ha detto il ministro della Salute. Sileri: "Il virus è all'angolo e passeremo da pandemia a endemia". Palazzo Chigi annuncia l'imminente arrivo di un milione di dosi in più di vaccino Pfizer, stimando che la campagna vaccinale possa concludersi entro il 30 settembre. Per Mattarella la vaccinazione "è un dovere civico e morale" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 luglio 2021) Atteso il nuovo bollettino. "La ripresa ine in sicurezza dellaè l'obiettivo del governo" ha detto il ministro della Salute. Sileri: "Il virus è all'angolo e passeremo da pandemia a endemia". Palazzo Chigi annuncia l'imminente arrivo di un milione di dosi in più di vaccino Pfizer, stimando che la campagna vaccinale possa concludersi entro il 30 settembre. Per Mattarella la vaccinazione "è un dovere civico e morale"

