Covid, le notizie di oggi. Scuola e trasporti, Green pass la prossima settimana. LIVE (Di giovedì 29 luglio 2021) Bianchi promette "tutti in presenza", presidi e sindacati avvertono l'esecutivo: "Regole certe o a settembre si torna in DAD". Mentre i contagi aumentano e l'Istituto superiore di sanità parla di una 'fase delicata', Palazzo Chigi annuncia l'imminente arrivo di un milione di dosi in più di vaccino Pfizer, stimando che la campagna vaccinale possa concludersi entro il 30 settembre Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 luglio 2021) Bianchi promette "tutti in presenza", presidi e sindacati avvertono l'esecutivo: "Regole certe o a settembre si torna in DAD". Mentre i contagi aumentano e l'Istituto superiore di sanità parla di una 'fase delicata', Palazzo Chigi annuncia l'imminente arrivo di un milione di dosi in più di vaccino Pfizer, stimando che la campagna vaccinale possa concludersi entro il 30 settembre

