Covid, le Big Tech riaprono gli uffici: "Ma solo per i vaccinati" (Di giovedì 29 luglio 2021) Google, Facebook e altre aziende tecnologiche impegnate nella battaglia per bloccare la variante delta. Anche per Netflix obbligo di vaccino per attori e altri lavoratori del set Leggi su rainews (Di giovedì 29 luglio 2021) Google, Facebook e altre aziende tecnologiche impegnate nella battaglia per bloccare la variante delta. Anche per Netflix obbligo di vaccino per attori e altri lavoratori del set

Advertising

ZiaCandida : RT @fulvio_oscar: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l'agente patogeno Covid non è un vaccino, non è sicuro e deve essere… - SoniaLaVera : RT @OrtigiaP: La terapia al plasma per curare i malati di Covid-19 non solo finirà nelle mani della #Kedrion, industria farmaceutica di fam… - MindfulnessZen2 : RT @elsaandfriends: Ricordo che le terapie più usate per il Covid-19 grave sono supporto di ossigeno , cortisone e eparina. Altro che Big P… - elsaandfriends : Ricordo che le terapie più usate per il Covid-19 grave sono supporto di ossigeno , cortisone e eparina. Altro che B… - callmefree1 : SUICIDA (?) DE DONNO, GENIO DEL PLASMA ANTI-COVID. Dopo la Cura sottratta da PD e Big Pharma di Gates. Morte sospet… -