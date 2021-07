Covid Italia, contagi su e tasso di positività al 2,7% (Di giovedì 29 luglio 2021) contagi Covid ancora in aumento in Italia. Il bollettino di oggi della Protezione civile registra 6.171 nuovi contagi a fronte di 224.790 tamponi processati. Sale anche il tasso di positività, ora al 2,7%. In aumento anche i ricoveri ordinari e i pazienti nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021)ancora in aumento in. Il bollettino di oggi della Protezione civile registra 6.171 nuovia fronte di 224.790 tamponi processati. Sale anche ildi, ora al 2,7%. In aumento anche i ricoveri ordinari e i pazienti nelle terapie intensive. L'articolo proviene daSera.

