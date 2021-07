Covid Italia, bollettino del 29 luglio: crescono morti (19) positivi (6.171), e tasso positività (2,7%) (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 224.790 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 248.472. Il tasso di positività è del 2,7%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 224.790 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 248.472. Ildità è del 2,7%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri L'articolo proviene da Firenze Post.

