Covid, in Lombardia un solo decesso e 661 positivi: 35 sono bergamaschi (Di giovedì 29 luglio 2021) Covid. A fronte di 38.602 tamponi effettuati, sono 661 i nuovi positivi (1,7%). A Bergamo si sono registrati 35 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I dati di giovedì 29 luglio – i tamponi effettuati: 38.602, totale complessivo: 12.471.780; – i nuovi casi positivi: 661; – in terapia intensiva: 30 (+1); – i ricoverati non in terapia intensiva: 206 (+12); – i decessi totale complessivo: 33.822 (+3). I nuovi casi per provincia Milano: 209 di cui 111 a Milano città; Bergamo: 35; Brescia: 53; Como: 35; Cremona: 30; Lecco: 2; Lodi: 10; Mantova: 40; Monza e Brianza: 50; Pavia: 19; Sondrio: 8; Varese: 126. Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 luglio 2021). A fronte di 38.602 tamponi effettuati,661 i nuovi(1,7%). A Bergamo siregistrati 35 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I dati di giovedì 29 luglio – i tamponi effettuati: 38.602, totale complessivo: 12.471.780; – i nuovi casi: 661; – in terapia intensiva: 30 (+1); – i ricoverati non in terapia intensiva: 206 (+12); – i decessi totale complessivo: 33.822 (+3). I nuovi casi per provincia Milano: 209 di cui 111 a Milano città; Bergamo: 35; Brescia: 53; Como: 35; Cremona: 30; Lecco: 2; Lodi: 10; Mantova: 40; Monza e Brianza: 50; Pavia: 19; Sondrio: 8; Varese: 126.

Advertising

matteosalvinimi : Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone… - Corriere : Marco, che ha sfidato i no vax: «Mio padre medico morto di Covid, dovevo parlare» - MediasetTgcom24 : Covid, 150 sanitari no-vax sospesi dal lavoro nel Bresciano #vaccini - infoitsalute : Covid, è quarta ondata: in Lombardia la metà dei positivi sono under 25. Gli esperti: 'Effetto variante Delta' - marchesaangeli : RT @negromanten1: Il segreto di Pulcinella. In Lombardia si è avuta la stessa casistica, la stessa esplosione di covid che si è avuta a Wuh… -