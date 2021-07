Covid, in Italia 6.171 nuovi casi su 224.790 tamponi e altri 19 decessi (Di giovedì 29 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 6.171 nuovi casi di coronavirus su 224.790 tamponi processati (il giorno precedente l'incremento era di 5.696 su 248.472 test). Il tasso di positività sale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore insi registrano 6.171di coronavirus su 224.790processati (il giorno precedente l'incremento era di 5.696 su 248.472 test). Il tasso di positività sale ...

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati... - BasicLifeSupp : Covid. La nuova mappa Ecdc: peggiora l’Italia che è sempre più arancione. Sardegna e Sicilia in rosso. Solo 8 regio… - IlModeratoreWeb : Covid, in Italia 19 decessi e 6.171 nuovi casi - -