Covid, in Italia 19 decessi e 6.171 nuovi casi (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo balzo dei contagi Covid in Italia. I nuovi casi sono 6.171, in crescita rispetto ai 5.696 registrati ieri questo nonostante un numero inferiore di tamponi processati, 224.790, che fa salire il tasso di positività al 2,74%. Tornano ad aumentare i decessi, 19 (+4 rispetto a ieri). I guariti sono 1.825, mentre gli attuali positivi arrivano a toccare quota 78.484 con un incremento di 4.323. Sul fronte ospedaliero si registra una nuova crescita dei reparti ordinari, +45 con un totale di 1.730 pazienti; nelle terapie intensive invece i pazienti sono 194 (+9) con 20 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo balzo dei contagiin. Isono 6.171, in crescita rispetto ai 5.696 registrati ieri questo nonostante un numero inferiore di tamponi processati, 224.790, che fa salire il tasso di positività al 2,74%. Tornano ad aumentare i, 19 (+4 rispetto a ieri). I guariti sono 1.825, mentre gli attuali positivi arrivano a toccare quota 78.484 con un incremento di 4.323. Sul fronte ospedaliero si registra una nuova crescita dei reparti ordinari, +45 con un totale di 1.730 pazienti; nelle terapie intensive invece i pazienti sono 194 (+9) con 20 ...

Advertising

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati... - BasicLifeSupp : Covid. La nuova mappa Ecdc: peggiora l’Italia che è sempre più arancione. Sardegna e Sicilia in rosso. Solo 8 regio… - IlModeratoreWeb : Covid, in Italia 19 decessi e 6.171 nuovi casi - -