Covid in Campania, oggi 380 positivi: l'indice di contagio sale al 4,72% ma non ci sono vittime (Di giovedì 29 luglio 2021) Aumentano ancora i nuovi positivi e aumenta sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 380 positivi su 8.042 tamponi... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 luglio 2021) Aumentano ancora i nuovie aumenta sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 380su 8.042 tamponi...

Advertising

francypar71 : #Napoli Covid, in Campania sono 2.950.951 i cittadini già vaccinati con doppia dose - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 29 LUGLIO 2021 (ORE 17.00) Ecco l’aggiornamento?? - positanonews : #Copertina #Covid #Cronaca #bollettinocovidcampania Covid-19, oggi in Campania 380 positivi su 8.042 tamponi moleco… - occhio_notizie : Vaccino Covid, in Campania 6.508.683 somministrazioni | Il report sulle vaccinazioni - antonellaa262 : Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 28 luglio, parla di 380 nuovi positivi su 8.042 tamponi anal… -