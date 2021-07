Covid in Campania, oggi 345 positivi: l'indice di contagio sale al 4% ma non ci sono vittime (Di giovedì 29 luglio 2021) Aumentano ancora i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 345 positivi su 8.619 tamponi molecolari... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 luglio 2021) Aumentano ancora i nuovie aumenta anche la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 345su 8.619 tamponi molecolari...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Latina, focolaio Covid in un camping a Fondi: 9 contagi. Struttura chiusa Parte lo screening su 560 persone ... verranno convocati lunedì prossimo i rimanenti ospiti ormai tutti fuori dal territorio fondano, rientrati in Campania o nella Capitale. Secondo la Asl ci sono da testare almeno altre 400 persone. ...

Covid: Campania; 345 nuovi casi, nessuna vittima Sono 345 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.619 tamponi molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 4%, in lieve rialzo rispetto al 3,21 di ieri. Il bollettino ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania

Covid Campania: torna a crescere la percentuale dei nuovi positivi. Tutti i dati di oggi 28 luglio Il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 4,01% (ieri era di 3,21%). Questo il bollettino di oggi:. Positivi del giorno: 345. Tamponi molecolari del giorno: 8.619. Tamponi antigenici d ...

