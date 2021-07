Covid, il rapporto Gimbe: i contagi crescono del 64,8%, i morti del 46%. "Siamo nella quarta ondata" (Di giovedì 29 luglio 2021) Ma l'impatto sugli ospedali è ancora minimo. Secondo i dati elaborati dalla fondazione in sette giorni si registrano anche più vittime: 111 contro le 76 della settimana precedente. In aumento anche i ricoverati in terapia intensiva del 14,5% e i pazienti con sintomi del 34,9% Leggi su repubblica (Di giovedì 29 luglio 2021) Ma l'impatto sugli ospedali è ancora minimo. Secondo i dati elaborati dalla fondazione in sette giorni si registrano anche più vittime: 111 contro le 76 della settimana precedente. In aumento anche i ricoverati in terapia intensiva del 14,5% e i pazienti con sintomi del 34,9%

