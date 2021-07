COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: aumentano i casi in Irpinia (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 494 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 15 persone: – 6, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Avella; – 4, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Serino. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 494 tamponi effettuati sono risultate positive al15 persone: – 6, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Avella; – 4, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Serino. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti deipositivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

