Covid, Gimbe: 'Siamo nella quarta ondata, il numero dei morti aumentato del 46% in 7 giorni' (Di giovedì 29 luglio 2021) Dai dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe emerge come 'di fatto Siamo entrati nella quarta ondata ' di Covid . Dopo 15 settimane di calo, tornano a salire le vittime: 111 nell'...

TgLa7 : #Covid: Gimbe, +64,8% nuovi casi, 'entrati in quarta ondata' - repubblica : Covid, dati Gimbe: crescono i nuovi casi del +64,8%. 'Siamo nella quarta ondata' - TgrRai : #Covid_19, @GIMBE: +115,7% di nuovi contagi in una settimana, ricoveri +5,9%, terapie intensive +5,1%. #IoSeguoTgr - SonkyK : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gimbe: 'Siamo nella quarta ondata, il numero dei morti aumentato del 46% in 7 giorni' #covid - marghiadnsal : E anche in Italia è iniziata la quarta ondata #Covid. Il report @GIMBE -