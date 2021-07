Covid Giappone, per la prima volta oltre 10mila nuovi casi: a Tokyo record di contagi (Di giovedì 29 luglio 2021) Per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus in Giappone il numero dei contagi confermati ha superato quota 10.000. Lo riporta l’agenzia Kyodo, senza precisare il dato su contagi ma sottolineando che Tokyo, città delle Olimpiadi, registra un record di 3.865 nuove infezioni confermate. Ieri a Tokyo erano stati segnalati 3.177 nuovi casi di Covid-19 (9.576 in tutto il Giappone) e il giorno precedente 2.848 contagi. Lo “stato di emergenza” a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) Per ladall’inizio della pandemia di coronavirus inil numero deiconfermati ha superato quota 10.000. Lo riporta l’agenzia Kyodo, senza precisare il dato suma sottolineando che, città delle Olimpiadi, registra undi 3.865 nuove infezioni confermate. Ieri aerano stati segnalati 3.177di-19 (9.576 in tutto il) e il giorno precedente 2.848. Lo “stato di emergenza” a ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: Giappone, casi giornalieri superano soglia 10mila: (ANSA) - ROMA, 29 LUG - I casi giornalie… - lifestyleblogit : Covid Giappone, per la prima volta oltre 10mila nuovi casi: a Tokyo record di contagi - - GiaPettinelli : Covid: Giappone, casi giornalieri superano soglia 10mila - italiaserait : Covid Giappone, per la prima volta oltre 10mila nuovi casi: a Tokyo record di contagi - fisco24_info : Covid Giappone, per la prima volta oltre 10mila nuovi casi: a Tokyo record di contagi: Media: verso stato d'emergen… -