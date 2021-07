Covid Germania oggi, contagi in crescita: 3.520 nuovi positivi (Di giovedì 29 luglio 2021) I nuovi positivi al coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Germania sono 3520, 1630 in più rispetto ad una settimana fa, quando le infezioni registrate nel corso di una giornata erano state 1890. Lo rende noto oggi il Robert Koch Institut, che registra inoltre da ieri l’aumento di un punto da 15 a 16 dell’incidenza dei casi su 100mila abitanti. I nuovi decessi attribuiti al Covid-19 sono stati 10, il totale dei morti da inizio pandemia 91.702, riporta la Bild. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Ial coronavirus accertati nelle ultime 24 ore insono 3520, 1630 in più rispetto ad una settimana fa, quando le infezioni registrate nel corso di una giornata erano state 1890. Lo rende notoil Robert Koch Institut, che registra inoltre da ieri l’aumento di un punto da 15 a 16 dell’incidenza dei casi su 100mila abitanti. Idecessi attribuiti al-19 sono stati 10, il totale dei morti da inizio pandemia 91.702, riporta la Bild. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

