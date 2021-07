Covid e cuore, il cardiologo: 'Su chi ha cardiopatie croniche le conseguenze del virus durano mesi' (Di giovedì 29 luglio 2021) La pandemia da SARS COV 2 ha avuto un impatto molto severo sulle persone con patologie croniche tra le quali quelle con cardiopatie e diabete. Secondo i dati più recenti tra le persone con cardiopatie ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021) La pandemia da SARS COV 2 ha avuto un impatto molto severo sulle persone con patologietra le quali quelle cone diabete. Secondo i dati più recenti tra le persone con...

Advertising

CarlaFonteViva : RT @santegidionews: Anche in Germania il Covid ha agggravato la condizione di chi è senza dimora. La risposta di Sant'Egidio passa per la m… - RomanoAng : RT @santegidionews: Anche in Germania il Covid ha agggravato la condizione di chi è senza dimora. La risposta di Sant'Egidio passa per la m… - santegidionews : Anche in Germania il Covid ha agggravato la condizione di chi è senza dimora. La risposta di Sant'Egidio passa per… - caterinacorda1 : RT @intuslegens: #Borghi svela la #fakenews delle morti di bambini in #Indonesia. Una bufala per vaccinare i nostri figli, dopo ch'è emerso… - Cuore_Altrove12 : 'A 86 anni ha il covid e va al mare...'...ti aspetti che ad una certa età siano più saggi, altruisti,dei nonni affe… -