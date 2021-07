Covid: Bangkok, deposito merci scalo diventa mega ospedale (Di giovedì 29 luglio 2021) Un deposito merci dell'aeroporto Don Muang di Bangkok è stato trasformato in un gigantesco ospedale da campo con 1.800 letti destinati ai malati di Covid mentre la Thailandia è alle prese con la più ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Undell'aeroporto Don Muang diè stato trasformato in un gigantescoda campo con 1.800 letti destinati ai malati dimentre la Thailandia è alle prese con la più ...

Covid: Thailandia, Indonesia puntano sui vaccini non - cinesi sperando in maggiore efficacia Bangkok, 29 lug 06:13 - I governi di Thailandia e Indonesia - due tra i Paesi asiatici maggiormente colpiti dalla pandemia di Covid - 19 - hanno iniziato a raccomandare...

