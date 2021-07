Covid Australia, record di contagi nel New South Wales (Di giovedì 29 luglio 2021) record di nuovi contagi nell’area di Sydney, con 239 infezioni registrate nel New South Wales ieri, un record dall’inizio della pandemia nello stato più popoloso dell’Australia. La premier dello Stato, Gladys Berejiklian, ha annunciato l’adozione di misure di contenimento più rigide per otto località su cui si accentrano in particolare i timori, nella parte meridionale e sudoccidentale della città. I circa due milioni di residenti dovranno tra l’altro indossare le mascherine all’aperto. E’ previsto il dispiegamento di migliaia di agenti con il compito di verificare il rispetto delle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021)di nuovinell’area di Sydney, con 239 infezioni registrate nel Newieri, undall’inizio della pandemia nello stato più popoloso dell’. La premier dello Stato, Gladys Berejiklian, ha annunciato l’adozione di misure di contenimento più rigide per otto località su cui si accentrano in particolare i timori, nella parte meridionale e sudoccidentale della città. I circa due milioni di residenti dovranno tra l’altro indossare le mascherine all’aperto. E’ previsto il dispiegamento di migliaia di agenti con il compito di verificare il rispetto delle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Messina è la prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-covid: la tecnol… - fisco24_info : Covid Australia, record di contagi nel New South Wales: Annunciata l'adozione di misure di contenimento più rigide… - liberenotizie : Covid Australia, record di contagi nel New South Wales. Adnkronos - ultimora - bellunesimondo : ?? Nuovo Podcast! 'Italia chiama Italia del 29.07.2021' su @Spreaker #abm #argentina #australia #bellunesinelmondo… - tiSOStengo_it : Viaggiare ai tempi del Covid: ingresso in Australia, Canada, Giappone, USA e Thailandia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Australia Covid Australia, record di contagi nel New South Wales ... con 239 infezioni registrate nel New South Wales ieri, un record dall'inizio della pandemia nello stato più popoloso dell'Australia. La premier dello Stato, Gladys Berejiklian, ha annunciato l'...

Diretta Quadarella in finale negli 800 metri sl ... Sam Kendricks, positivo al Covid - 19, è escluso dai Giochi di Tokyo 2020. Lo hanno annunciato ... che vedeva favoritissima l'Australia (bronzo), con tanto di record del mondo: 7'40′33. Argento ...

Covid Australia, record di contagi nel New South Wales Adnkronos Vaccino senza ago, somministrata in Sicilia la prima dose d'Europa È stata somministrata in Sicilia, a Messina, la prima dose d'Europa del vaccino con tecnologia Nfit, siringa senza ago che inocula ad alta velocità nel braccio, ...

Covid, in Giappone la situazione si aggrava: 10mila nuovi contagi Nuovo record di contagi da inizio pandemia, superata la soglia dei 10mila contagi in Giappone. Solo a Tokyo sono quasi 4mila.

... con 239 infezioni registrate nel New South Wales ieri, un record dall'inizio della pandemia nello stato più popoloso dell'. La premier dello Stato, Gladys Berejiklian, ha annunciato l'...... Sam Kendricks, positivo al- 19, è escluso dai Giochi di Tokyo 2020. Lo hanno annunciato ... che vedeva favoritissima l'(bronzo), con tanto di record del mondo: 7'40′33. Argento ...È stata somministrata in Sicilia, a Messina, la prima dose d'Europa del vaccino con tecnologia Nfit, siringa senza ago che inocula ad alta velocità nel braccio, ...Nuovo record di contagi da inizio pandemia, superata la soglia dei 10mila contagi in Giappone. Solo a Tokyo sono quasi 4mila.