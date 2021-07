Covid, arrivi in Italia: nuova ordinanza, regole (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato “un’ordinanza con cui si prorogano le misure restrittive relative all’ingresso in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile”. Lo comunica il dicastero. “E’ confermata – si spiega – la quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei, fatta eccezione per quelli della lista raccomandata dall’Ue per i quali la quarantena è ridotta a 5 giorni”. “E’ confermata la mini-quarantena anche dalla Gran Bretagna, i cui certificati vaccinali e di guarigione – si precisa – potranno essere utilizzati ai fini del Green pass sul territorio Italiano. Per i Paesi europei e dell’area Schenghen, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato “un’con cui si prorogano le misure restrittive relative all’ingresso inda India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile”. Lo comunica il dicastero. “E’ confermata – si spiega – la quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei, fatta eccezione per quelli della lista raccomandata dall’Ue per i quali la quarantena è ridotta a 5 giorni”. “E’ confermata la mini-quarantena anche dalla Gran Bretagna, i cui certificati vaccinali e di guarigione – si precisa – potranno essere utilizzati ai fini del Green pass sul territoriono. Per i Paesi europei e dell’area Schenghen, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivi Covid, arrivi in Italia: nuova ordinanza, regole Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato "un'ordinanza con cui si prorogano le misure restrittive relative all'ingresso in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile". Lo comunica il ...

Ricoveri e Covid Hotel pieni: l'allarme dell'assessorato 'Atteso che negli ultimi giorni si sta registrando in Sicilia un rapido incremento dei contagi da Covid 19, anche in conseguenza degli arrivi di turisti da fuori regione e di cittadini rientranti da ...

