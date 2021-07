Covid, arrivi in Italia: nuova ordinanza, regole (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato "un'ordinanza con cui si prorogano le misure restrittive relative all'ingresso in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile". Lo comunica il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato "un'con cui si prorogano le misure restrittive relative all'ingresso inda India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile". Lo comunica il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivi Covid, arrivi in Italia: nuova ordinanza, regole Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato "un'ordinanza con cui si prorogano le misure restrittive relative all'ingresso in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile". Lo comunica il ...

Ricoveri e Covid Hotel pieni: l'allarme dell'assessorato 'Atteso che negli ultimi giorni si sta registrando in Sicilia un rapido incremento dei contagi da Covid 19, anche in conseguenza degli arrivi di turisti da fuori regione e di cittadini rientranti da ...

Covid, arrivi in Italia: nuova ordinanza, regole Adnkronos Juventus sempre più in ansia: un altro positivo al Covid-19, è Filippo Delli Carri Juventus in ansia in vista dei prossimi appuntamenti, si è registrato un altro caso positivo al Covid-19. Dopo Rafia è arrivato lo stesso responso anche per Filippo Delli Carri, il gruppo squadra dell ...

“Non vi azzardate a vaccinarmi”: le parole di una 50enne no vax prima di essere intubata per Covid “Che non vi venga in mente di farmi il vaccino”: lo ha detto una cinquantenne no vax prima di essere intubata a causa della polmonite interstiziale provocata dal Covid. A raccontare la vicenda è il qu ...

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato "un'ordinanza con cui si prorogano le misure restrittive relative all'ingresso in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile". Lo comunica il ...'Atteso che negli ultimi giorni si sta registrando in Sicilia un rapido incremento dei contagi da19, anche in conseguenza deglidi turisti da fuori regione e di cittadini rientranti da ...Juventus in ansia in vista dei prossimi appuntamenti, si è registrato un altro caso positivo al Covid-19. Dopo Rafia è arrivato lo stesso responso anche per Filippo Delli Carri, il gruppo squadra dell ...“Che non vi venga in mente di farmi il vaccino”: lo ha detto una cinquantenne no vax prima di essere intubata a causa della polmonite interstiziale provocata dal Covid. A raccontare la vicenda è il qu ...