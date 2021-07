Covid a Milano, otto quartieri da zona gialla. 'Il 73 per cento dei nuovi positivi sono under 30' (Di giovedì 29 luglio 2021) I contagi a Milano aumentano per la variante Delta che galoppa, 'ma l'impatto sui servizi sanitari è limitato'. Rassicurano dall'Ats, che osserva con attenzione l'incidenza dei nuovi casi ogni 100mila ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021) I contagi aaumentano per la variante Delta che galoppa, 'ma l'impatto sui servizi sanitari è limitato'. Rassicurano dall'Ats, che osserva con attenzione l'incidenza deicasi ogni 100mila ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Era diventato famoso durante la pandemia per aver scoperto la cura di plasma iperimmune per sconfiggere i… - Adnkronos : 'Non sei vaccinato? Fott...', bufera su osteria di #Milano. #covid #greenpass - Corriere : Marco, che ha sfidato i no vax: «Mio padre medico morto di Covid, dovevo parlare» - Angela34203345 : RT @SkyTG24: L'appello di Marco Natali, figlio del medico morto di #Covid che sabato scorso ha sfidato i no vax in piazza della Vittoria a… - Barbara68545184 : RT @SkyTG24: L'appello di Marco Natali, figlio del medico morto di #Covid che sabato scorso ha sfidato i no vax in piazza della Vittoria a… -