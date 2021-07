Covid, +46% di vittime in 7 giorni: "Siamo nella quarta ondata" (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo 15 settimane di calo il numero delle vittime torna a salire: a quota 111, il 46% in più dalle 76 della settimana prima. Dal monitoraggio indipendente della Fondazione risulta un incremento settimanale dei nuovi casi, pari al 64,8%, dei ricoveri con sintomi, pari al 34,9%, delle intensive (+14,5%), isolamento domiciliare (+42,9%) Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo 15 settimane di calo il numero delletorna a salire: a quota 111, il 46% in più dalle 76 della settimana prima. Dal monitoraggio indipendente della Fondazione risulta un incremento settimanale dei nuovi casi, pari al 64,8%, dei ricoveri con sintomi, pari al 34,9%, delle intensive (+14,5%), isolamento domiciliare (+42,9%) Segui su affaritaliani.it

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 6.171 positivi, 19 le vittime. Sono 224.790 i test, tasso di positività al 2,7%, +… - MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: 'Siamo nella quarta ondata, il numero dei morti aumentato del 46% in 7 giorni' #covid… - MarceVann : RT @RisatoNicola: #COVID19, #Gimbe: 'Siamo nella quarta ondata, il numero dei morti aumentato del 46% in 7 giorni'. - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 6.171 positivi, 19 le vittime. Sono 224.790 i test, tasso di positività al 2,7%, +11 ter… - rep_genova : Covid, 116 i nuovi contagi in Liguria, 39 i ricoverati [aggiornamento delle 17:46] -