Covid, +46% di morti in 7 giorni. Nuovi casi su del 64,8% Fondazione Gimbe: "Siamo entrati nella quarta ondata" Dopo 15 settimane di calo il numero delle vittime torna a salire: a quota 111, il 46% in più dalle 76 della settimana prima. Dal monitoraggio indipendente della Fondazione risulta un incremento settimanale dei Nuovi casi, pari al 64,8%, dei ricoveri con sintomi, pari al 34,9%, delle intensive (+14,5%), isolamento domiciliare (+42,9%)

Ultime Notizie dalla rete : Covid +46% Coronavirus oggi: bollettino dei contagi in Italia. I dati dalle regioni Attesa per il bollettino di oggi del ministero della Salute vista la crescita dei contagi Covid in Italia . Per la Fondazione Gimbe "di fatto siamo entrati nella quarta ondata ", cosa ...state i l 46% ...

Pandemia, Gimbe: numeri in crescita, entrati in quarta ondata ... tornano a salire le vittime : 111 nell'ultima settimana, sono state il 46% in più rispetto ai 76 ... il numero di posti letto occupati da pazienti Covid in area medica è passato dai 1.088 del 16 luglio ...

Covid:Gimbe,in 7 giorni morti crescono del 46%, è 4/a ondata - Ultima Ora Agenzia ANSA Alto Adige, il bollettino covid di giovedì 29 luglio Sono 27 le persone testate positive su circa 2.600 tamponi tra pcr e antigenici. Sono invece 10, una più di ieri, quelle ricoverate, nessuna in terapia intensiva ...

Covid, Gimbe: "Siamo nella quarta ondata, +46% di decessi in 7 giorni" Il virus continua a correre. Il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe rileva un aumento dei nuovi casi del 64,8% rispetto alla scorsa settimana. Dati sottostimati dall'insufficiente attività ...

