Covid-19, Italia: gli aggiornamenti nel bollettino di oggi, 29 luglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Contagi, decessi, terapie intensive e ricoveri: tutto quello che c'è da sapere nel bollettino Covid di oggi, 29 luglio bollettino Coronavirus – I dati offerti dalla Protezione Civile mostrano un costante incremento dei numeri, seguendo l'andamento delle settimane precedenti. Il lento ma continuo aumento dei casi, stando al governo, potrebbe essere sintomo di un rallentamento della campagna vaccinale anti-Covid, su cui il premier Draghi ha puntato il tutto e per tutto con il nuovo dl in merito al Green Pass. Il bollettino Aumentano i nuovi casi di contagio da ...

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati... - chiccodigrano : RT @fattoquotidiano: Decreto Covid, bagarre alla Camera: Fratelli d’Italia occupa l’Aula ed espone cartelli “No green pass”. Seduta sospesa… - Leonard48598239 : Italia oggi 29-07-21: Covid 6171 nuovi casi e 19 decessi. -