Covid-19 in Italia: 6.171 nuovi casi e 19 morti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 6.171 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.696. Sono invece 19 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 15. Sono 224.790 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia; ieri erano stati 248.472. Il tasso di positività è del 2,7%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.336.906, i morti 128.029. I dimessi e i guariti sono invece 4.130.393, con un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 6.171 i positivi ai testindividuati24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.696. Sono invece 19 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 15. Sono 224.790 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati24 ore in; ieri erano stati 248.472. Il tasso di positività è del 2,7%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri. Iindall’inizio dell’epidemia sono 4.336.906, i128.029. I dimessi e i guariti sono invece 4.130.393, con un ...

