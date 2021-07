Covid-19, in Israele da domenica terza dose di vaccino a over 60 (Di giovedì 29 luglio 2021) Gli israeliani con oltre 60 anni potranno ricevere la terza dose del vaccino contro il Covid-19 a partire da domenica. Lo ha detto il Direttore generale del ministero della Sanità, Nachman Ash, nel corso di una riunione con i responsabili degli operatori sanitari. Secondo quanto riportato dai media israeliani, Ash ha precisato che la terza dose sarà somministrata agli over 60 che abbiano ricevuto la seconda almeno cinque mesi prima. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 luglio 2021) Gli israeliani con oltre 60 anni potranno ricevere ladelcontro il-19 a partire da. Lo ha detto il Direttore generale del ministero della Sanità, Nachman Ash, nel corso di una riunione con i responsabili degli operatori sanitari. Secondo quanto riportato dai media israeliani, Ash ha precisato che lasarà somministrata agli60 che abbiano ricevuto la seconda almeno cinque mesi prima.

