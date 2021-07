Cos’è questa storia del governo militare se cade Draghi (Di giovedì 29 luglio 2021) Per una volta partiamo dalla fine. L’ipotesi di un governo militare in Italia in caso di caduta dell’esecutivo guidato da Mario Draghi è da rimettere immediatamente nel buio di un cassetto con l’etichetta “boutade”. A rilanciare questa fantasiosa ipotesi (che lui stesso smentisce in lunghi tratti del suo editoriale su La Stampa) è stato Marcello Sorgi. Una ricostruzione che si fonda sul “periodo ipotetico dell’impossibilità”, come spiegato dallo stesso autore. governo militare se cade Draghi? La fantasiosa ipotesi estiva di Marcello Sorgi Questo il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Per una volta partiamo dalla fine. L’ipotesi di unin Italia in caso di caduta dell’esecutivo guidato da Marioè da rimettere immediatamente nel buio di un cassetto con l’etichetta “boutade”. A rilanciarefantasiosa ipotesi (che lui stesso smentisce in lunghi tratti del suo editoriale su La Stampa) è stato Marcello Sorgi. Una ricostruzione che si fonda sul “periodo ipotetico dell’impossibilità”, come spiegato dallo stesso autore.se? La fantasiosa ipotesi estiva di Marcello Sorgi Questo il ...

