Corte dell'Udinese per Ounas, ma il Napoli vuole monetizzare: la proposta (Di giovedì 29 luglio 2021) Un buon pre-campionato quello di Adam Ounas che ha messo in luce le sue qualità ponendo l'interrogativo al Napoli se sarebbe giusto trattenerlo in maglia azzurra o sacrificarlo cedendolo. Ma in attesa di una decisione l'esterno algerino ammira anche la Corte dell'Udinese, alla ricerca di rinforzi in attacco. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club bianconero starebbe provando a trovare un accordo con la società di De Laurentiis per il prestito con diritto di riscatto. Il patron azzurro, però, vorrebbe fare cassa e difficilmente accetterà la formula ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 luglio 2021) Un buon pre-campionato quello di Adamche ha messo in luce le sue qualità ponendo l'interrogativo alse sarebbe giusto trattenerlo in maglia azzurra o sacrificarlo cedendolo. Ma in attesa di una decisione l'esterno algerino ammira anche la, alla ricerca di rinforzi in attacco. Stando a quanto riferito dalla Gazzettao Sport, infatti, il club bianconero starebbe provando a trovare un accordo con la società di De Laurentiis per il prestito con diritto di riscatto. Il patron azzurro, però, vorrebbe fare cassa e difficilmente accetterà la formula ...

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Italia La Corte di cassazione ha confermato i 14 ergastoli inflitti a ex militari cileni e uruguayan… - __Dissacrante__ : Matteo #Salvini vi leva la casa. L'80% dell'elettorato della #Lega e' composto da famiglie in difficolta', voti di… - BarbaraRaval : RT @GiulioMarini2: Per quelli “La Risoluzione 2361/21” non è obbligatoria..questa lo è: Corte europea diritti dell’uomo, sentenza 8 aprile… - leorenis1 : @Prima_Vera56 @laboccadellave4 @radiosilvana @Marco__Tullio @AlbertHofman72 @fauss77 @PanicoAppeso @CarlGustavJung9… - IusInItinere : Tribunale, Corte d'appello, Cassazione e Corte europea dei diritti dell'uomo. Quanto avvenne tra le mura della scuo… -