CorSera – Il Chelsea offre 130 milioni per Lukaku: no di giocatore e Inter (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Chelsea ci prova per Lukaku Le due grandi stagioni agli ordini di Antonio Conte, hanno attirato su Romelu Lukaku l’Interesse di diversi club europei. Tra questi quello che sembra provarci veramente è il Chelsea che avrebbe proposto al giocatore un contratto da oltre 10 milioni a stagioni e all’Inter un’offerta da 130 milioni di euro: al momento i Blues si sono visti rispondere con un doppio no, sia da parte del giocatore sia da parte del club nerazzurro. “La partita è tra il Chelsea e ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilci prova perLe due grandi stagioni agli ordini di Antonio Conte, hanno attirato su Romelul’esse di diversi club europei. Tra questi quello che sembra provarci veramente è ilche avrebbe proposto alun contratto da oltre 10a stagioni e all’un’offerta da 130di euro: al momento i Blues si sono visti rispondere con un doppio no, sia da parte delsia da parte del club nerazzurro. “La partita è tra ile ...

