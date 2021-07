Coronavirus, sono 748 i nuovi casi in Toscana (età media 31 anni) e un decesso (Di giovedì 29 luglio 2021) Il bollettino della Regione di giovedì 29. Complessivamente sono 5.652 persone sono in isolamento a casa Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 29 luglio 2021) Il bollettino della Regione di giovedì 29. Complessivamente5.652 personein isolamento a casa

Advertising

you_trend : ? #Coronavirus: ecco il grafico che mostra le percentuali di over 12 che hanno ricevuto almeno una dose o che sono… - ferrazza : 4.179.598 di italiani sono stati colpiti dal coronavirus e non sono morti (dati aggiornati a ieri). Chi è stato cur… - Ruffino_Lorenzo : Ovviamente non è vero che il 98% dei posti letto è libero. I dati giornalieri si riferiscono solo ai pazienti posit… - jeegrobotz : RT @RosellaLara19: Il professor Cosentino spiega bene perché sono i vaccinati che producono le #varianti e non i non vaccinati che si infet… - fanpage : Due Regioni italiane sono tornate di colore rosso, ad indicare un livello di rischio elevato in relazione all'epide… -