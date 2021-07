Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 luglio: 5.696 nuovi casi (Di giovedì 29 luglio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, giovedì 29 luglio 2021, registrano 6.171 casi e 19 vittime. Sale rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, sale il numero dei decessi. Tasso di positività allo 2,7%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 78.484 con un incremento di 4.323. 9 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.825 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 luglio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, giovedì 292021, registrano 6.171e 19 vittime. Sale rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, sale il numero dei decessi. Tasso di positività allo 2,7%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 78.484 con un incremento di 4.323. 9 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.825 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, ...

Advertising

RaiNews : #Coronavirus, 6.171 nuovi contagi e 19 vittime da ieri in Italia - Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - LegaSalvini : Massimiliano Fedriga: «Un'importante novità scientifica potrebbe rendere la lotta al Coronavirus meno difficile: sv… - Urltube : RT @SatiraSatura: @barbarab1974 #Montesano che sbotta su #GreenPass #lasciapassare #lookdown #confinamento #satira #virale - #vaccinat… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 29 luglio: tutti i dati aggiornati sul COVID-19 - -