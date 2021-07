Coronavirus, il bollettino di oggi 29 luglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 29 luglio: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino Coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaL’Istituto Superiore di Sanità, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto un report aggiornato sul quadro dei decessi per Covid-19. “Da febbraio quasi 99 deceduti su 100 non avevano completato il ciclo vaccinale“, si legge nel quadro delineato dall’Istituto. La campagna di vaccinazione, infatti, sta iniziando a dare i suoi frutti. Nell’ultimo periodo, l’epidemia ha ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 29 luglio 2021)Italia, ilCovid di29: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaL’Istituto Superiore di Sanità, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto un report aggiornato sul quadro dei decessi per Covid-19. “Da febbraio quasi 99 deceduti su 100 non avevano completato il ciclo vaccinale“, si legge nel quadro delineato dall’Istituto. La campagna di vaccinazione, infatti, sta iniziando a dare i suoi frutti. Nell’ultimo periodo, l’epidemia ha ...

Advertising

RaphaelRaduzzi : Ecco il link ai report: ?? - lucarango88 : @RegLombardia ??Bollettino completo #Lombardia #Covid_19 #29luglio Casi +661 (851.515 +0,08%) Deceduti +3 (33.822 +… - lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 78.484 (+4.323) Deceduti: 128.029 (+19) Guariti: 4.130.393 (+1.825) Totale casi:… - ultimoranet : #Coronavirus, 6.171 contagi e 19 morti nelle ultime 24 ore in Italia. +45 ricoveri e +11 in terapia intensiva. Bol… - MondoNapoli : Coronavirus in Campania, i dati del 29 luglio: il bollettino - -