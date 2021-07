Coronavirus | il bollettino del 29 luglio | +50 nuovi casi a Monza e in Brianza | in Lombardia +661 e tasso positività all’1 | 7%

Advertising

RaphaelRaduzzi : Ecco il link ai report: ?? - MasputPutzu : Bollettino Coronavirus del 29 luglio: nessun morto in provincia di Alessandria, balzo dei nuovi contagiati, 55… - corrierelamezia : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 29 luglio 2021: 70.725 (+183) rispetto a ieri - CosenzaPage : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 29 luglio 2021: 70.725 (+183) rispetto a ieri - -… - savutoweb : Coronavirus. Il bollettino (di oggi) della Regione Calabria -

Su 11.363 test per l'infezione dae sono stati rilevati 151 casi positivi: 21 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 42 nella provincia Bat, 14 in provincia di Foggia, 32 in ...... sono stati registrati 11.363 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati ... Ilepidemiologico Regione Puglia 29.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/XEtSY Lascia un ...Nell’arco di poco di meno di una settimana, il bollettino regionale sull’andamento del coronavirus è tornato ad assestarsi sulle tre cifre, e non è improbabile che da qui a qualche giorno i contagi gi ...In Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 38.289. I nuovi positivi sono 720, il rapporto è pari al 1,9% sul totale dei tamponi comunicati ...