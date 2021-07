Coronavirus, i dati – 6.171 nuovi casi in 24 ore con 224mila tamponi: il tasso di positività sale al 2,7%. Altre 19 vittime (Di giovedì 29 luglio 2021) Continua a crescere gradualmente il numero dei contagi giornalieri da Coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 6.171 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 5.696 di ieri. Numeri che si registrano a fronte di un numero inferiore di test svolti: sono 224.790 i tamponi molecolari e antigenici processati, mentre ieri erano stati 248.472. Il tasso di positività sale così di 0,4 punti percentuali, passando dal 2,3% al 2,7%. In leggero aumento anche il numero delle vittime che passa dalle 15 di ieri alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Continua a crescere gradualmente il numero dei contagi giornalieri dain Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 6.171 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 5.696 di ieri. Numeri che si registrano a fronte di un numero inferiore di test svolti: sono 224.790 imolecolari e antigenici processati, mentre ieri erano stati 248.472. Ildicosì di 0,4 punti percentuali, passando dal 2,3% al 2,7%. In leggero aumento anche il numero delleche passa dalle 15 di ieri alle ...

