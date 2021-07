Coronavirus | aggiornamento 29 luglio | 0 decessi e 380 nuovi casi nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 380 ipositivi al Covid in Campania, su 8.042 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, sale al 4,72%, contro il 4 di ieri. I ...

Sono 380 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.042 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, sale al 4,72%, contro il 4 di ieri. I ...... dipende dalla mancanza didella piattaforma regionale, che non contempla tra le ... I DATI NAZIONALI Oggi in Italia si sono registrati 6.171 nuovi casi di, e il tasso di ...La Campania ha diffuso su Facebook l'aggiornamento del report giornaliero riguardante i vaccini anti-Covid-19 effettuati, i dati di oggi.Questo il bollettino odierno dell’emergenza Covid nell’isola che fa registrare un’altra impennata dei nuovi positivi Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 413 nuovi con ...