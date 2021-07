Coronavirus, 19 decessi in un giorno. Si alza il tasso di positività: ora è al 2,7% (Di giovedì 29 luglio 2021) Il bollettino del 29 luglio Nelle ultime 24 ore sono stati 19 i decessi legati al Coronavirus in Italia. Un dato in linea con quello registrato negli ultimi giorni: nella giornata di ieri il numero di decessi era arrivato a 15. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile i nuovi casi registrati sono stati 6.171, ieri erano arrivati a 5.696. Le persone attualmente positive sono 78.484. La regione con più positivi resta il Veneto: 78.484. Il tasso di positività sui tamponi analizzati è stato del 2,7%, in aumento rispetto a ieri quando era arrivato a 2,3%. Ieri – Oggi Indice di ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 luglio 2021) Il bollettino del 29 luglio Nelle ultime 24 ore sono stati 19 ilegati alin Italia. Un dato in linea con quello registrato negli ultimi giorni: nella giornata di ieri il numero diera arrivato a 15. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile i nuovi casi registrati sono stati 6.171, ieri erano arrivati a 5.696. Le persone attualmente positive sono 78.484. La regione con più positivi resta il Veneto: 78.484. Ildisui tamponi analizzati è stato del 2,7%, in aumento rispetto a ieri quando era arrivato a 2,3%. Ieri – Oggi Indice di ...

