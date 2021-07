Copertino-Galatina | incidente | 37enne in rianimazione Nella notte

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 29 luglio 2021). Alla guida di un’Alfa 147, per cause da dettagliare non escludendo che sia avvenuto in maniera autonoma, unha perso il controllo della macchina ed è finito fuori strada contro un albero. L’uomo è ricoverato in. Accaduto sulla. L'articoloin ...