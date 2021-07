Contentino al M5s, via libera alla giustizia. La verità? Conte ha piegato la testa (nonostante la mafia) (Di giovedì 29 luglio 2021) Tanto rumore per nulla. Per come era iniziata la giornata e per i segnali che erano arrivati dal Movimento 5 Stelle, ci si aspettava la guerra sulla riforma della giustizia portata avanti dalla ministra Marta Cartabia. E invece è stato trovato l'accordo in Consiglio dei ministri: approvazione unanime, anche da parte dei grillini, che si sono acContentati della mediazione sui reati di mafia. Quindi alla fine è arrivata la retromarcia del Movimento, che era in realtà ampiamente preventivabile, perché nessuno aveva davvero intenzione di innescare una crisi di governo, con tutto quello che avrebbe comportato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Tanto rumore per nulla. Per come era iniziata la giornata e per i segnali che erano arrivati dal Movimento 5 Stelle, ci si aspettava la guerra sulla riforma dellaportata avanti dministra Marta Cartabia. E invece è stato trovato l'accordo in Consiglio dei ministri: approvazione unanime, anche da parte dei grillini, che si sono acntati della mediazione sui reati di. Quindifine è arrivata la retromarcia del Movimento, che era in realtà ampiamente preventivabile, perché nessuno aveva davvero intenzione di innescare una crisi di governo, con tutto quello che avrebbe comportato ...

