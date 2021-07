Conte battezza il Movimento 5 lagne

Leggi su nicolaporro

https://www.nicolaporro.it/wp-nt/uploads/2021/07/WhatsApp-Video-2021-07-29-at-10.25.58.mp4 Buone notizie: gli italiani si sono messi in fila sia per vaccinarsi che per firmare i referendum sulla giustizia. Purtroppo però da una parte l'ex premier Giuseppe, capo del "cinque", continua a "sabotare" la riformina della Cartabia; e dall'altra si continua a battere, inutilmente, il chiodo sul green pass. Vi spiego perché dobbiamo avere un diverso rapporto con lo Stato… Giancristiano Desiderio, 29 luglio 2021