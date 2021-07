Congedo parentale a ore, come fare domanda: le istruzioni Inps (Di giovedì 29 luglio 2021) È attiva sul sito dell’Inps la procedura per fare domanda del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria, per genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Congedo parentale a ore, cos’è La norma prevede il diritto a un Congedo parentale Covid retribuito al 50% e la possibilità di non calcolare le ore utilizzate come Congedo parentale ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) È attiva sul sito dell’la procedura perdel “2021 per genitori” in modalità oraria, per genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.a ore, cos’è La norma prevede il diritto a unCovid retribuito al 50% e la possibilità di non calcolare le ore utilizzate...

