Confindustria Campania, incontro con gli studenti del Sannio. Lampugnale: Oggi possiamo riscrivere la storia del nostro Paese

Le imprese campane hanno molto sofferto questo periodo di pandemia, ma la risposta del sistema produttivo, costituito per la maggior parte da piccole e medie imprese, è stata comunque positiva. Il calo del Pil nel 2020 è stato più contenuto rispetto al Centro e al Nord Italia. Anche l'export, dopo essere cresciuto del 9 per cento nel 2019, è calato nel 2020 del 6 per cento, meno della media nazionale. Questi dati sono stati comunicati dal presidente PI Confindustria Campania, Pasquale Lampugnale nel corso del convegno "Imprese campane a stelle e strisce. Tra storia d'impresa e internazionalizzazione" primo appuntamento del ...

