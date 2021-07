Confcooperative, al via campagna ‘Think Milk, Taste Europe, Be Smart’ (Di giovedì 29 luglio 2021) “Think Milk, Taste Europe, Be Smart!”. E’ questo il titolo della nuova campagna di comunicazione realizzata da Confcooperative, promossa dal sistema cooperativo della filiera lattiero-casearia e cofinanziata dalla Commissione Europea per valorizzare la produzione del Dairy italiano. La campagna é stata presentata oggi a Roma al Palazzo della Cooperazione. Obiettivo della campagna è la valorizzazione del settore lattiero-caseario, della sua cultura produttiva e degli alti standard in tema di qualità, sicurezza e benessere animale che contraddistinguono il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) “Think, Be Smart!”. E’ questo il titolo della nuovadi comunicazione realizzata da, promossa dal sistema cooperativo della filiera lattiero-casearia e cofinanziata dalla Commissionea per valorizzare la produzione del Dairy italiano. Laé stata presentata oggi a Roma al Palazzo della Cooperazione. Obiettivo dellaè la valorizzazione del settore lattiero-caseario, della sua cultura produttiva e degli alti standard in tema di qualità, sicurezza e benessere animale che contraddistinguono il ...

Advertising

GiuseppeGuerin1 : RT @FedSolidarieta: #Sostenibilità al via primo concorso fotografico “Confcooperiamo 2030” di Confcooperative per valorizzare il contributo… - liberenotizie : Confcooperative, al via campagna 'Think Milk, Taste Europe, Be Smart'. Adnkronos - ultimora - fisco24_info : Confcooperative, al via campagna 'Think Milk, Taste Europe, Be Smart': In Italia 600 cooperative impegnate nel sett… - FedSolidarieta : RT @FedSolidarieta: #Sostenibilità al via primo concorso fotografico “Confcooperiamo 2030” di Confcooperative per valorizzare il contributo… - Confcooperativ1 : RT @FedSolidarieta: #Sostenibilità al via primo concorso fotografico “Confcooperiamo 2030” di Confcooperative per valorizzare il contributo… -