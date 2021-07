Confapi Napoli, assemblea a Villa Domi. Premiati imprenditori e medici distintisi durante l’emergenza Covid (Di giovedì 29 luglio 2021) Si è tenuta, presso Villa Domi, a Napoli, l’assemblea delle imprese associate promossa dalla Confapi Napoli e dedicata al tema della ripartenza dopo i drammatici effetti della pandemia da Covid-19 sull’economia e sul tessuto produttivo locale. L’evento, riporta l’agenzia Nova, è stato introdotto da una relazione del presidente della Confapi Napoli, Raffaele Marrone, a cui ha fatto seguito l’approvazione del bilancio con l’intervento del presidente revisore Luigi Cecere. Poi è stato il turno dei contributi dei rappresentanti del mondo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 luglio 2021) Si è tenuta, presso, a, l’delle imprese associate promossa dallae dedicata al tema della ripartenza dopo i drammatici effetti della pandemia da-19 sull’economia e sul tessuto produttivo locale. L’evento, riporta l’agenzia Nova, è stato introdotto da una relazione del presidente della, Raffaele Marrone, a cui ha fatto seguito l’approvazione del bilancio con l’intervento del presidente revisore Luigi Cecere. Poi è stato il turno dei contributi dei rappresentanti del mondo ...

