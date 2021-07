Commemorazione giudice Scopelliti | Bianchi | il suo insegnamento deve essere memoria | la scuola sia scuola di legalità

Advertising

Alla cerimonia erano presenti la figlia del magistrato Caterina Chinnici, europarlamentare, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, Francesco Messina direttore del Dac. Alla commemorazione hanno partecipato cittadini, magistrati, autorità civili e militari e Caterina Chinnici, figlia del giudice. "La strage di via Pipitone Federico con un'autobomba che segue all'... Si e' svolta a Palermo, in via Pipitone Federico, la cerimonia di commemorazione in ricordo del magistrato Rocco Chinnici, assassinato il 29 luglio del 1983. Nella strage mafiosa furono assassinati an...