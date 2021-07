Come si entra in zona gialla con il nuovo decreto? I nuovi parametri per il cambio colore delle regioni (Di giovedì 29 luglio 2021) La cabina di regia riunita quest’oggi ha modificato i parametri per il cambio di colore delle regioni italiane a partire da lunedì 26 luglio. Saranno decisivi, con le modifiche applicate, i numeri per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari e non più l’incidenza dei casi in relazione agli abitanti e ai tamponi effettuati. Questo perché con tanti vaccinati essere positivi al Covid-19 non coincide direttamente con il rischio di saturazione delle strutture ospedaliere. I nuovi parametri PER FINIRE IN zona ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) La cabina di regia riunita quest’oggi ha modificato iper ildiitaliane a partire da lunedì 26 luglio. Saranno decisivi, con le modifiche applicate, i numeri per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari e non più l’incidenza dei casi in relazione agli abitanti e ai tamponi effettuati. Questo perché con tanti vaccinati essere positivi al Covid-19 non coincide direttamente con il rischio di saturazionestrutture ospedaliere. IPER FINIRE IN...

Advertising

Gazzetta_it : FEDERICA, SEI DIVINA ?????? Federica Pellegrini scrive un’altra pagina di storia ed entra nella leggenda: si qualific… - writtenhaz : @itsmausebaer Ma poi ti parla una che impazzisce per la qualsiasi cosa dei TomTom quindi proprio non c'entra la shi… - GiovannaSandr16 : @CottarelliCPI I debiti li hanno fatti gli incapaci neoliberisti come voi??io in tutta la mia vita non ho fatto un d… - tu6gay : kakashi da piccolo che entra in casa e trova suo padre morto , come sempre disegno cose allegre - fuckinggidiottt : non avete capito una beata minchia. h potrebbe come non potrebbe essere bi e che quindi gli piace la fessa, quindi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come entra Riforma Giustizia, trovato l'accordo in consiglio dei ministri. C'è il via libera del M5s Il premier intende chiudere entro oggi la riforma della giustizia e il tema entra sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il cdm ha dato il v ia libera alla proposta di ...dell'economia del Paese come l'...

Il talento di Calasso è stato riportare il saggio nell'alveo naturale della narrazione Entra Bobi, al secolo Bazlen. Bazlen ("il cugino Bobi" lo diceva a Firenze il pittore Giorgio ... Calasso ha fatto tesoro di questo come editore, non ha dimenticato e oggi lo dice, in poche parole ...

21 Invest entra nel capitale di Witor’s Il Sole 24 ORE Inwit entra nelle coperture di tunnel stradali e autostradali, acquistati da Vodafone 700 impianti in galleria Inwit ha acquistato da Vodafone Italia circa 700 impianti radioelettrici che coprono circa 1000 km di gallerie stradali e autostradali e 40 sistemi DAS (Distributed Antenna System) in Italia. L’acquis ...

Il premier intende chiudere entro oggi la riforma della giustizia e il temasul tavolo del Consiglio dei ministri. Il cdm ha dato il v ia libera alla proposta di ...dell'economia del Paesel'...Bobi, al secolo Bazlen. Bazlen ("il cugino Bobi" lo diceva a Firenze il pittore Giorgio ... Calasso ha fatto tesoro di questoeditore, non ha dimenticato e oggi lo dice, in poche parole ...Inwit ha acquistato da Vodafone Italia circa 700 impianti radioelettrici che coprono circa 1000 km di gallerie stradali e autostradali e 40 sistemi DAS (Distributed Antenna System) in Italia. L’acquis ...